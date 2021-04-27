كارثة تشيرنوبل النووية: "إجلاء لمدة ثلاثة أيام استمر 35 عامًا"

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تم إخلاء مدينة بريبيات، أقرب المدن للكارثة، وكان يسكنها حوالي 50 ألف شخص، إلى جانب العديد من البلدات والقرى الأخرى. في ذلك الوقت كانت لودميلا هونشار تبلغ من العمر 4 سنوات وكانت تعيش في بريبيات مع والديها. انضممنا إليها عندما حاولت مجددا العودة لمنزل الأسرة، بعد مرور 35 عامًا من وقوع الكارثة.