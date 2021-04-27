فقد بيتا في سوريا وقد يفقد بيته في لندن بسبب تكسية المبنى القابلة للاشتعال

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فقد بيتا في سوريا وقد يفقد بيته في لندن بسبب تكسية المبنى القابلة للاشتعال

قبل 33 دقيقة

فر باسل ديب من الحرب في سوريا وحصل على اللجوء وادخر لشراء شقة في المملكة المتحدة، ثم اكتشف لاحقا أن الكساء الخارجي للمبنى يحتوي على مواد قابلة للاشتعال إلى جانب مشكلات أخرى تتعلق بالسلامة من الحريق، وبات مسؤولا هو وجيرانه عن تكلفة إصلاحه بالكامل.

كان باسل وجيرانه يأملون في مساعدة صندوق سلامة المباني التابع للحكومة البريطانية، وتبلغ قيمته 5 مليارات جنيه إسترليني، لكن رفض طلبهم لأن مبناهم لم يستوف الارتفاع المطلوب، إذ قيل إنه أقل بـ 50 سم.