أول إطفائية محجبة في المملكة المتحدة: "رجال الإطفاء لا يشبهونني"
أول إطفائية محجبة في المملكة المتحدة: "رجال الإطفاء لا يشبهونني"
يعتقد أن يورسا أرشيد، 27 عاما، أول إطفائية ترتدي الحجاب في المملكة المتحدة، وتقول إن وظيفتها لا تزال تخضع للقوالب النمطية.
تضيف يورسا: "لا يزال الكثير من الناس لديهم صور نمطية للإطفائيين، وعندما يرون من هم مثلي يشعرون بالصدمة والارتباك".
دعمت هيئة إطفاء نوتينغهامشاير يورسا بأن وفرت لها حجابا خاصا يصلح للارتداء تحت قناع الأكسجين أثناء العمل.
تأمل يورسا أن تجد شابات مسلمات أخريات فيها إلهاما للسير على خطاها.
وقد صرح متحدث باسم هيئة الإطفاء بالقول: "نحن محظوظون للغاية ويشرفنا أن نقول إن لدينا أول إطفائية محجبة في المملكة المتحدة".