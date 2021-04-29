"نحن ممتلئات القوام نريد التحرر" – أزياء فاخرة صممت خصيصا لممتلئات القوام

قبل 4 دقيقة

تعلمت ياسمين، وهي من غرب أفريقيا، فن الأزياء في بيوت أزياء راقية وخرجت بتصميماتها الخاصة ضمن مجموعة ميمين إيه جي. تقول إن باقة أزيائها الأخيرة بعنوان "ريبليان (تمرد)" تطرح "ملابس قيمة وجذابة مصممة خصيصا لممتلئات القوام" بهدف جعلهن يشعرن "بالرضا والجمال".