"نحن ممتلئات القوام نريد التحرر" – أزياء فاخرة صممت خصيصا لممتلئات القوام
"نحن ممتلئات القوام نريد التحرر" – أزياء فاخرة صممت خصيصا لممتلئات القوام
تفخر مصممة الأزياء ياسمين أغبانتو بكونها امرأة ممتلئة القوام وقد ضاقت ذرعا بالملابس الفاخرة المصصمة فقط للنحيفات.
تعلمت ياسمين، وهي من غرب أفريقيا، فن الأزياء في بيوت أزياء راقية وخرجت بتصميماتها الخاصة ضمن مجموعة ميمين إيه جي. تقول إن باقة أزيائها الأخيرة بعنوان "ريبليان (تمرد)" تطرح "ملابس قيمة وجذابة مصممة خصيصا لممتلئات القوام" بهدف جعلهن يشعرن "بالرضا والجمال".