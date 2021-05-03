فيروس كورونا في الهند: معبد للسيخ يقدم الأكسجين داخل السيارة لمرضى كوفيد-١٩
فيروس كورونا في الهند: معبد للسيخ يقدم الأكسجين داخل السيارة لمرضى كوفيد-١٩
يوفر معبد السيخ، أو غوردوارا، إمدادات الأكسجين عبر السيارة لمرضى كوفيد-١٩ في ولاية أوتار براديش الهندية.
استخدم أكثر من 1000 شخص هذه الخدمة حتى الآن، حيث أصبحت مستشفيات البلاد مكدسة بشكل متزايد مع تزايد الإصابات.
تقول العائلات إنها تحضر أقاربها لأنه لم يعد هناك مكان يذهبون إليه.
فيديو بيوش ناجبال من بي بي سي هندي.
فيديو, فيروس كورونا: لماذا يحمل انتشار كورونا في الهند تبعات دولية؟, المدة 1,18
في الوقت الذي بدأت أجزاء من العالم تخفف القيود والإغلاقات المفروضة، تشهد الهند انتشارا لكورونا بشكل خاص، ولكن المشكلة لا تتوقف على الهند وحدها بل تنسحب على العالم ككل. إليكم السبب