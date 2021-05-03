في الوقت الذي بدأت أجزاء من العالم تخفف القيود والإغلاقات المفروضة، تشهد الهند انتشارا لكورونا بشكل خاص، ولكن المشكلة لا تتوقف على الهند وحدها بل تنسحب على العالم ككل. إليكم السبب

28 أبريل/ نيسان 2021