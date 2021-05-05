مخاوف وخيبة أمل وأحلام ضائعة بعد قرار الدنمارك إعادة لاجئين إلى سوريا

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مخاوف وخيبة أمل وأحلام ضائعة بعد قرار الدنمارك إعادة لاجئين إلى سوريا

قبل 47 دقيقة

أثار قرار اتخذته السلطات الدنماركية مؤخرا جدلا واسعا بعد إلغاء تصاريح إقامة عدد من اللاجئين السوريين على أراضيها، تمهيدا لإعادتهم إلى بلادهم.

وجاء ذلك بعد اعتبار السلطات لمناطق في سوريا، من ضمنها دمشق وريفها مناطق "آمنة".

وتقدر منظمات إنسانية كالمجلس الدنماركي للاجئين عدد من ستطالهم الخطوة بنحو ألف لاجئ .