الطيور الساحرة التي وجدت الشهرة على تيك توك

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الطيور الساحرة التي وجدت الشهرة على تيك توك

قبل 48 دقيقة

كانت كاترينا سميث تعيش حياة المدينة في ملبورن، أستراليا، عندما حدث وباء كورونا. وخوفًا من الإغلاق ، حزمت أمتعتها واستأجرت مكانًا على

الساحل في فيكتوريا.

. بدأت في نشر مقاطع فيديو للطيور التي ظهرت على شرفتها. وسرعان ما وجدت هذه الطيور شهرة عبر الإنترنت، حيث سجلت ملايين المشاهدات على تيك توك وانستغرام