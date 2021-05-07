الطيور الساحرة التي وجدت الشهرة على تيك توك
الطيور الساحرة التي وجدت الشهرة على تيك توك
كانت كاترينا سميث تعيش حياة المدينة في ملبورن، أستراليا، عندما حدث وباء كورونا. وخوفًا من الإغلاق ، حزمت أمتعتها واستأجرت مكانًا على
الساحل في فيكتوريا.
. بدأت في نشر مقاطع فيديو للطيور التي ظهرت على شرفتها. وسرعان ما وجدت هذه الطيور شهرة عبر الإنترنت، حيث سجلت ملايين المشاهدات على تيك توك وانستغرام
وقعت كاترينا الآن في معضلة بين إذا ما كانت ستعود إلى المدينة أم لا
فيديو, إعادة النمور المرقطة للبرية في الأرجنتين, المدة 2,21
تعد النمور المرقطة أكبر القطط الكبيرة في أمريكا الجنوبية، لكن أعدادها انخفضت بشكل كبير على مر العقود بسبب الصيد وإزالة الغابات.