كولومبيا: استمرار الاحتجاجات على نطاق واسع رغم إلغاء الإصلاحات التي أطلقت شرارتها

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كولومبيا: استمرار الاحتجاجات على نطاق واسع رغم إلغاء الإصلاحات التي أطلقت شرارتها

قبل 25 دقيقة

استمرت الاحتجاجات في جميع أنحاء كولومبيا، حيث قُتل العشرات وجُرح المئات منذ بدايتها في 28 أبريل / نيسان.

كانت المظاهرات في الأصل ضد الإصلاحات الضريبية التي قالت الحكومة إنها ستكون أساسية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية في البلاد - الإصلاحات التي سحبها الرئيس منذ ذلك الحين.

لكن حركة الاحتجاج نمت لتشمل دعوات لتحسين أنظمة المعاشات التقاعدية والصحة والتعليم في البلاد.