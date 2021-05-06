كولومبيا: استمرار الاحتجاجات على نطاق واسع رغم إلغاء الإصلاحات التي أطلقت شرارتها
كولومبيا: استمرار الاحتجاجات على نطاق واسع رغم إلغاء الإصلاحات التي أطلقت شرارتها
استمرت الاحتجاجات في جميع أنحاء كولومبيا، حيث قُتل العشرات وجُرح المئات منذ بدايتها في 28 أبريل / نيسان.
كانت المظاهرات في الأصل ضد الإصلاحات الضريبية التي قالت الحكومة إنها ستكون أساسية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية في البلاد - الإصلاحات التي سحبها الرئيس منذ ذلك الحين.
لكن حركة الاحتجاج نمت لتشمل دعوات لتحسين أنظمة المعاشات التقاعدية والصحة والتعليم في البلاد.
حثت الأمم المتحدة قوات الأمن الكولومبية على الامتناع عن استخدام الأسلحة النارية، بينما ألقت الحكومة باللوم في العنف في البلاد على المتمردين اليساريين.