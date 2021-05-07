أسترا غراف: خريطة تتبع لحظي لـ 200 "قنبلة موقوتة" في مدار الأرض

قبل 3 دقيقة

تدور آلاف الأجسام التي صنعها البشر حول الأرض ومعظمها لم يعد يعمل، وتمثل خطرا على الأقمار الصناعية العاملة، والتي توفر خدمات حيوية مثل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)،وتحذيرات الطقس.

ولتتبع سلوك هذه الأجسام والتنبؤ به، قام البروفيسور موريبا جاه وزملاؤه بإطلاق AstriaGraph - وهي خريطة تتبع لحظي تقريبًا لمكان وجود كل جسم في الفضاء. ومن خلالها، تجري مراقبة أجسام صاروخية كبيرة لديها القدرة على الانقسام إلى آلاف القطع.