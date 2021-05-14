"أطلقوا سراح جيراننا": الشارع الذي خرج سكانه تضامناً مع المهاجرين في اسكتلاندا
"أطلقوا سراح جيراننا": الشارع الذي خرج سكانه تضامناً مع المهاجرين في اسكتلاندا
أطلق سراح رجلين بعد احتجاجات في غلاسكو، في اسكتلندا، حيث حاصر مئات الأشخاص شاحنة حكومية كان بها اثنان من المهاجرين الهنود الذين تم القبض عليهما في إحدى الشقق بالمنطقة.
وقالت وزارة الداخلية البريطانية، وهي الإدارة التي تتعامل مع الهجرة في المملكة المتحدة، إن الرجلين احتُجزا بسبب "مخالفات متعلقة بالهجرة".
وسمع صوت بعض المتظاهرين وهم يهتفون "أطلقوا سراح جيراننا" وحملوا لافتات داعمة للمهاجرين.