"أطلقوا سراح جيراننا": الشارع الذي خرج سكانه تضامناً مع المهاجرين في اسكتلاندا

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"أطلقوا سراح جيراننا": الشارع الذي خرج سكانه تضامناً مع المهاجرين في اسكتلاندا

قبل 6 دقيقة

أطلق سراح رجلين بعد احتجاجات في غلاسكو، في اسكتلندا، حيث حاصر مئات الأشخاص شاحنة حكومية كان بها اثنان من المهاجرين الهنود الذين تم القبض عليهما في إحدى الشقق بالمنطقة.

وقالت وزارة الداخلية البريطانية، وهي الإدارة التي تتعامل مع الهجرة في المملكة المتحدة، إن الرجلين احتُجزا بسبب "مخالفات متعلقة بالهجرة".