زوجة سفير تصفع موظفة في كوريا وتحتمي بالحصانة الدبلوماسية

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زوجة سفير تصفع موظفة في كوريا وتحتمي بالحصانة الدبلوماسية

قبل 11 دقيقة

قالت الشرطة إن زوجة سفير بلجيكا في كوريا الجنوبية استخدمت الحصانة الدبلوماسية لتجنب اتهامات بالاعتداء على موظفة في متجر في سيول، عاصمة كوريا الجنوبية.

وأظهرت لقطات من كاميرا مراقبة شيانغ شيويه تشيو، زوجة السفير بيتر ليسكوييه، وهي تصفع موظفة بأحد المتاجر الشهر الماضي.

حدث ذلك حين أراد العاملون التأكد من أنها اشترت الملابس التي كانت تغادر وهي ترتديها، وهي أيضا من المحل من وقت سابق، اعتقادا أنها ربما سرقتها من المتجر.