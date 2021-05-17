زوجة سفير تصفع موظفة في كوريا وتحتمي بالحصانة الدبلوماسية
زوجة سفير تصفع موظفة في كوريا وتحتمي بالحصانة الدبلوماسية
قالت الشرطة إن زوجة سفير بلجيكا في كوريا الجنوبية استخدمت الحصانة الدبلوماسية لتجنب اتهامات بالاعتداء على موظفة في متجر في سيول، عاصمة كوريا الجنوبية.
وأظهرت لقطات من كاميرا مراقبة شيانغ شيويه تشيو، زوجة السفير بيتر ليسكوييه، وهي تصفع موظفة بأحد المتاجر الشهر الماضي.
حدث ذلك حين أراد العاملون التأكد من أنها اشترت الملابس التي كانت تغادر وهي ترتديها، وهي أيضا من المحل من وقت سابق، اعتقادا أنها ربما سرقتها من المتجر.
اعتذر السفير حينها عن رد فعل زوجته الذي وصف بـ"غير المقبول"، وقالت السفارة البلجيكية إن زوجة السفير سبق ودخلت المستشفى بعد إصابتها بجلطة دماغية.