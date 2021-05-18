مهاجرون عازمون على دخول سبتة: الموت أو العبور لأوروبا

قال مسؤولون إسبان إن ما لا يقل عن 5000 مهاجر وصلوا إلى جيب سبتة الإسباني من المغرب المجاور، وهو رقم قياسي خلال يوم واحد.

وأضافوا أن المهاجرين- ومن بينهم حوالي 1500 قاصر - إما سبحوا حول الأسوار الحدودية التي تمتد في البحر أو ساروا عبرها عند انخفاض المد.

ويعتقد أن أغلبهم جاءوا من مدن مختلفة في المغرب. وتقول إسبانيا إنها أعادت بالفعل حوالي 2700 - ليس من بينهم القصر.

تم نشر القوات الإسبانية على الشاطئ لمساعدة شرطة الحدود عند نقطة الدخول الرئيسية لسبتة، على الجانب الجنوبي.