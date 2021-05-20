أفغانستان: البلد الذي يجب أن تكون فيه شجاعًا لترسل طفلك إلى المدرسة

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أفغانستان: البلد الذي يجب أن تكون فيه شجاعًا لترسل طفلك إلى المدرسة

قبل 35 دقيقة

كان الطلاب في طريق الخروج من مدرسة ثانوية في منطقة داشت بارجي في كابول السبت 8 مايو، عندما ضربت ثلاث قنابل المنطقة. قُتل ما لا يقل عن 85 شخصًا غالبيتهم من طالبات المدارس.

يأتي ذلك في أعقاب سلسلة من الهجمات في السنوات الأخيرة،استهدفت مدارس ومراكز تدريب ومستشفيات وقاعات أفراح ومساجد كلها في نفس المنطقة من العاصمة الأفغانية.