أفغانستان: البلد الذي يجب أن تكون فيه شجاعًا لترسل طفلك إلى المدرسة
أفغانستان: البلد الذي يجب أن تكون فيه شجاعًا لترسل طفلك إلى المدرسة
كان الطلاب في طريق الخروج من مدرسة ثانوية في منطقة داشت بارجي في كابول السبت 8 مايو، عندما ضربت ثلاث قنابل المنطقة. قُتل ما لا يقل عن 85 شخصًا غالبيتهم من طالبات المدارس.
يأتي ذلك في أعقاب سلسلة من الهجمات في السنوات الأخيرة،استهدفت مدارس ومراكز تدريب ومستشفيات وقاعات أفراح ومساجد كلها في نفس المنطقة من العاصمة الأفغانية.
المنطقة تقطنها أغلبية من المسلمين الشيعة من طائفة الهزارة، وقد جددت الهجمات مخاوفهم. وقالت عائلات بعض الفتيات المتوفيات لبي بي سي إنهم يخشون الآن على حياة أطفالهم الآخرين ومستقبلهم.