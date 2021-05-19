غزة وإسرائيل: كيف تبدو الحياة في القطاع تحت القصف؟

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غزة وإسرائيل: كيف تبدو الحياة في القطاع تحت القصف؟

قبل 30 دقيقة

دخل القتال الدامي بين إسرائيل والمسلحين الفلسطينيين في قطاع غزة يومه العاشر، وقتل ما لا يقل عن 200 شخص في القطاع، من بينهم أكثر من 60 طفلا.

وأعربت المنظمات الإنسانية عن قلقها من تدهور الوضع الإنساني، مع تضرر مستشفيات ومدارس من القصف.

وقالت إسرائيل إنها لم تحدد إطارا زمنيا لإنهاء حملتها على غزة، بينما تستمر حركة حماس بإطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل.