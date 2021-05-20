رحلة شاب مصري من السباكة إلى دراسة الفلسفة

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

رحلة شاب مصري من السباكة إلى دراسة الفلسفة

قبل 25 دقيقة

وجد إيهاب نجدت، المصري من مدينة نويبع، نفسه في الصف الرابع الابتدائي أمام معلمة تسببت في كرهه لمادة الرياضيات، ما جعله يرسب في الثانوية العامة ويضطر للعمل بالشهادة الإعدادية الأدنى في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

خلال عمله بالصرف الصحي تمكن إيهاب من كتابة رواية "مورفين" التي فازت بالمركز الأول في مسابقة و تم نشرها. كذلك علم نفسه من خلال راديو بي بي سي اللغة الإنجليزية وحصل لاحقا على وظائف في قطاع السياحة.

أراد إيهاب نجدت دراسة الفلسفة في الجامعة بعد قراءة كتاب عنها. ولكن كيف يصل للجامعة بشهادته الإعدادية؟