بالفيديو: احتفالات تعم غزة مع بدء سريان وقف إطلاق النار

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بالفيديو: احتفالات تعم غزة مع بدء سريان وقف إطلاق النار

قبل 14 دقيقة

عمّت احتفالات واسعة مناطق قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، مع بدء سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

في المقابل، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، إن الهجوم على غزة أسفر عن "مكاسب عسكرية غير مسبوقة".

وقُتل 232 شخصا على الأقل في غزة، من بينهم ما يزيد على 100 امرأة وطفل، وفقا لوزارة الصحة في حكومة حماس، وتقول الخدمات الطبية الإسرائيلية إن 12 شخصا، بينهم طفلان، قتلوا في إسرائيل.

في غضون ذلك، أطلقت الشرطة الإسرائيلية قنابل الصوت على فلسطينيين رشقوها بالحجارة والعبوات الحارقة خارج المسجد الأقصى في القدس الجمعة، بعد ساعات فقط من الهدنة.