قصة "الدولار السوبر" المزيف الذي خدع العالم

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قصة "الدولار السوبر" المزيف الذي خدع العالم

قبل 21 دقيقة

يُعتقد أنه تم تداول أوراق نقدية مزيفة من فئة 100 دولار أمريكي في التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وكانت مزيفة بطريقة شديدة الاحتراف.

وقال مسؤولون أمريكيون إن تلك الأوراق ظلت تظهر في أيدي دبلوماسيين كوريين شماليين، بينما تنفي بيونغ يانغ أي اتهامات لها بالتورط في طباعة أي نقود مزيفة.

وبعد عملية سرية استمرت ثماني سنوات، نفذ مكتب التحقيقات الفدرالي مداهمتين خلال نفس الأسبوع – في هيئة "حفل زفاف" و"حفل طلاق" مزيفين، كان الهدف من كليهما استدراج المجرمين للقبض عليهم داخل الولايات المتحدة.