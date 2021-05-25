سبتة ومليلية: قصة الخلاف بين إسبانيا والمغرب على آخر جيبين إسبانيين في شمال إفريقيا

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سبتة ومليلية: قصة الخلاف بين إسبانيا والمغرب على آخر جيبين إسبانيين في شمال إفريقيا

قبل 22 دقيقة

نشرت إسبانيا الأسبوع الماضيقوات عسكرية بعد دخول رقم قياسي من المهاجرين القادمين من المغرب، إلى جيب مدينة سبتة الخاضع لسيادتها في الساحل الشمالي للمغرب.

وتعد سبتة، إلى جانب مليلية، آخر جيبين إسبانيين في شمال إفريقيا، وأصبحتا نقطتي جذب لآلاف المهاجرين الراغبين في العبور إلى أوروبا.

ولطالما تسببت موجات الهجرة إلى سبتة ومليلية في توتر العلاقات بين إسبانيا والمغرب، وتجدد النقاش حول أحقيتهما التاريخية في المدينتين. فما أصل هذا الخلاف؟