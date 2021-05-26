انتخابات الرئاسة السورية: انتخابات "بدون مفاجآت" ومطالبات دولية بمقاطعتها

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

انتخابات الرئاسة السورية: انتخابات "بدون مفاجآت" ومطالبات دولية بمقاطعتها

قبل 18 دقيقة

من المزمع أن تشهد سوريا إجراء الانتخابات الرئاسية في السادس والعشرين من مايو أيار الجاري.

الأمم المتحدة اعتبرت أنه لا توجد انتخابات حقيقية دون الالتزام بقرار مجلس الأمن 2254 والذي ينص على تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات برعاية أممية في سوريا.

هذا الموقف أيدته كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا. طبعا يختلف الحال لدول أخرى كروسيا التي تعد الداعم الرئيسي لبشار الأسد.