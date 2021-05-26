الانتخابات الرئاسية في إيران: من هم أبرز المرشّحين؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

الانتخابات الرئاسية في إيران: من هم أبرز المرشّحين؟

قبل 26 دقيقة

نشرت وزارة الداخلية الإيرانية اللائحة الرسمية لسبعة مرشحين نالوا مصادقة مجلس صيانة الدستور لخوض الانتخابات الرئاسية في حزيران/يونيو المقبل. اللائحة أتت بغالبية محافظة و أبعدت مرشّحين بعضهم من الوجوه البارزة في الساحة السياسية الإيرانية.

وقد أعلن التيار الإصلاحي اليوم رسمياً دعمه للمرشح محسن مهر عليزادة الذي كان يشغل منصب مساعد في حكومة خاتمي.