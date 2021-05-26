الانتخابات الرئاسية في إيران: من هم أبرز المرشّحين؟
الانتخابات الرئاسية في إيران: من هم أبرز المرشّحين؟
نشرت وزارة الداخلية الإيرانية اللائحة الرسمية لسبعة مرشحين نالوا مصادقة مجلس صيانة الدستور لخوض الانتخابات الرئاسية في حزيران/يونيو المقبل. اللائحة أتت بغالبية محافظة و أبعدت مرشّحين بعضهم من الوجوه البارزة في الساحة السياسية الإيرانية.
وقد أعلن التيار الإصلاحي اليوم رسمياً دعمه للمرشح محسن مهر عليزادة الذي كان يشغل منصب مساعد في حكومة خاتمي.
يأتي هذا الاعلان الرسمي بعد جدل في صفوف التيار الاصلاحي مع عدم منح ابرز شخصياته أهلية الترشح وبعد رسالة بعثها روحاني إلى المرشد الأعلى للنظر في نتيجة أهلية المرشحين بما يرى فيه المنفعة.