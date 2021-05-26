جلال برجس يفوز بالجائزة الدولية للرواية العربية بروايته "دفاتر الوراق"

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وتعد هذه هي المرة الثانية التي تفوز فيها رواية من الأردن بالجائزة منذ انطلاقها عام 2007 حيث فازت روايتة "حرب الكلب الثانية" للكاتب ابراهيم نصر الله عام 2018.

وقد بدأ برجس في نشر نتاجه الأدبي في أواخر التسعينات وله عدد من الانتاج الروائي والشعري، ووصلت روايته "سيدات الحواس الخمس" إلى القائمة الطويلة للجائزة الدولية للرواية العربية عام 2019، ثم وصلت روايته "دفاتر الوراق" للقائمة القصيرة العام الجاري حتى اقتنصت الجائزة لهذا العام.