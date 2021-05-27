حي الشيخ جراح: كيف دعم مدونون الحي المقدسي بكتابات عمرها قرون؟

قبل 30 دقيقة

بعد الاتهامات التي طالت موقع فيس بوك بإخفاء المحتوى المؤيد للفلسطينيين على صفحاته. لجأ عدد من النشطاء إلى الكتابة بأحرف عربية خالية من النقاط في محاولة لتجاوز الحجب الذين يقولون إن منشوراتهم تتعرض له على صفحات التواصل.