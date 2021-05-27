حي الشيخ جراح: كيف دعم مدونون الحي المقدسي بكتابات عمرها قرون؟
حي الشيخ جراح: كيف دعم مدونون الحي المقدسي بكتابات عمرها قرون؟
بعد الاتهامات التي طالت موقع فيس بوك بإخفاء المحتوى المؤيد للفلسطينيين على صفحاته. لجأ عدد من النشطاء إلى الكتابة بأحرف عربية خالية من النقاط في محاولة لتجاوز الحجب الذين يقولون إن منشوراتهم تتعرض له على صفحات التواصل.
ولكن متى دخلت النقاط إلى الأحرف العربية؟ وهل كانت دائما على الشكل الذي نستخدمه الآن؟
تقرير سارة فياض
فيديو, هل يحجب فيسبوك منشورات مؤيدة للفلسطينيين؟, المدة 2,06
اشتكى عديد من مستخدمي فيسبوك وإنستغرام في الفترة الأخيرة من حجب المنصات لمنشورات متضامنة مع الموقف الفلسطيني. فما القصة؟