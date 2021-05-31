حكاية "الأسطورة" الذي صور محمد علي كلاي

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بدأ جيمس بارنر بالتقاط الصور في أربعينيات القرن الماضي بعد أن حصل على كاميرا كوداك بيبي براوني.والآن وبعد أن أصبح في الواحدة والتسعين من عمره، ما يزال المصور الغاني البريطاني، الذي أصبح أول مصور صحفي دولي لغانا في وقت قريب من الاستقلال، يلتقط صوراً من أجل المتعة، بعد أن أخذ دورة في التصوير الرقمي في منزله بعد التقاعد.وترسم أعماله التي التقطت على مدار 75 عاماً، صورة حية للتاريخ الاجتماعي لكل من غانا وبريطانيا حيث عاش في كلا البلدين لسنوات عديدة.