نفتالي بينيت: من هو حليف نتنياهو السابق الذي قد ينهي حكمه؟

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نفتالي بينيت: من هو حليف نتنياهو السابق الذي قد ينهي حكمه؟

قبل 32 دقيقة

أعلن زعيم حزب "يمينا" اليميني المتطرف، نفتالي بينيت قراره الانضمام إلى زعيم حزب "يوجد مستقبل"، يائير لبيد، لتشكيل حكومة وحدة تحل مكان حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو.

وجاءت المقاعد السبعة التي حصدها حزب "يامينا" في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في إسرائيل لتقدم الدعم الذي يحتاجه السياسي المنتمي إلى تيار الوسط يائير لبيد لإتمام تحالفه الذي يضم أحزاباً من الوسط واليسار واليمين.

وقال بينيت إن كافة الأحزاب المشاركة في الائتلاف، والتي تتباين في مواقفها من عدة قضايا، قدمت تنازلات لإنجاح تشكيل حكومة "التغيير"، بهدف تجنيب البلاد كارثة سياسية.