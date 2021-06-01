مطعم أمريكي يطعم رواده الحشرات، "أسوة بملياري شخص في العالم"

ظهرت مليارات من حشرات "الزيز" – التي عادة ما تقضي أغلب دورة حياتها تحت الأرض – بالمناطق شرقي الولايات المتحدة بعد أن أمضت زهاء 17 عاما في الخفاء.

استغل الطاهي جوزيف يون بنيويورك تلك الفرصة لإطعام رواده الحشرات.

يقول يون: "لما لا نأكل ما يأكله مليارا شخص في العالم؟". يصف الطاهي نفسه بـ"سفير أكل الحشرات" ويدعم الاستفادة ببروتيناتها من خلال مجموعة تحمل اسم "حشرات بروكلين" ("بروكلين باغز").