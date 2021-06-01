مطعم أمريكي يطعم رواده الحشرات، "أسوة بملياري شخص في العالم"

من المتوقع أن يصل بحلول عام 2050، عدد سكان العالم إلى 9.7 مليار نسمة. هذا يعني أننا بحاجة لمضاعفة إنتاجنا الغذائي الحالي.ويعتقد العلماء أن أكل الحشرات يمكن أن يساعد في محاربة الجوع

2 فبراير/ شباط 2019