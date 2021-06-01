مطعم أمريكي يطعم رواده الحشرات، "أسوة بملياري شخص في العالم"
مطعم أمريكي يطعم رواده الحشرات، "أسوة بملياري شخص في العالم"
ظهرت مليارات من حشرات "الزيز" – التي عادة ما تقضي أغلب دورة حياتها تحت الأرض – بالمناطق شرقي الولايات المتحدة بعد أن أمضت زهاء 17 عاما في الخفاء.
استغل الطاهي جوزيف يون بنيويورك تلك الفرصة لإطعام رواده الحشرات.
يقول يون: "لما لا نأكل ما يأكله مليارا شخص في العالم؟". يصف الطاهي نفسه بـ"سفير أكل الحشرات" ويدعم الاستفادة ببروتيناتها من خلال مجموعة تحمل اسم "حشرات بروكلين" ("بروكلين باغز").
فيديو, هل ينقذ أكل الحشرات البشرية؟, المدة 1,44
من المتوقع أن يصل بحلول عام 2050، عدد سكان العالم إلى 9.7 مليار نسمة. هذا يعني أننا بحاجة لمضاعفة إنتاجنا الغذائي الحالي.ويعتقد العلماء أن أكل الحشرات يمكن أن يساعد في محاربة الجوع