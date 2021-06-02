هل تغسل وجهك بصابون من إفرازات الحلزون؟
هل تغسل وجهك بصابون من إفرازات الحلزون؟
فرنسي يبلغ من العمر 28 عامًا يستخدم السوائل المستخرجة من القواقع لصنع ألواح الصابون، التي يبيعها في الأسواق المحلية.
إنه واحد من ثلاثة أشخاص فقط يصنعون هذا المنتج النادر في فرنسا ويقول إنه لم يتضرر أي حلزون في هذه العملية.
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ظهرت مليارات من حشرات "الزيز" – التي عادة ما تقضي أغلب دورة حياتها تحت الأرض – بالمناطق شرقي الولايات المتحدة بعد أن أمضت زهاء 17 عاما في الخفاء.