هل تغسل وجهك بصابون من إفرازات الحلزون؟

قبل 13 دقيقة

فرنسي يبلغ من العمر 28 عامًا يستخدم السوائل المستخرجة من القواقع لصنع ألواح الصابون، التي يبيعها في الأسواق المحلية.

إنه واحد من ثلاثة أشخاص فقط يصنعون هذا المنتج النادر في فرنسا ويقول إنه لم يتضرر أي حلزون في هذه العملية.