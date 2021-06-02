إيفلين بوريه: مصر تودع الفنانة السويسرية التي حولت قرية صغيرة لمقصد سياحي

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إيفلين بوريه: مصر تودع الفنانة السويسرية التي حولت قرية صغيرة لمقصد سياحي

قبل 17 دقيقة

توفيت الفنانة التشكيلية السويسرية، إيفلين بوريه، عن عمر ناهز 82 عامًا، بقرية تونس بالفيوم، التي ساهمت في تحويلها لمقصد سياحي عالمي وومركز إقليمي لصناعة وتصدير الخزف والفخار.

كانت بوريه قد هاجرت إلى مصر عام 1965، وحاولت الفنانة الراحلة الحصول على الجنسية المصرية على مدار 56 عاما، لكنها لم تحصل عليها حتي توفيت، لكن منحتها الحكومة المصرية منذ أعوام تصريح إقامة لفترة طويلة.

وقال محمد شريف أحد طلاب مدرسة الخزف التي أنشأتها الفنانة السويسرية في القرية لبي بي سي إنه هو وغيره من الأطفال الذين تربوا في منزلها لم يتعلموا منها فن الخزف فقط بل تعلموا أيضا الصدق مع النفس ومع الآخرين، وضرورة التعبير عن الرأي بحرية، والأمانة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة جمعية خزافين قرية تونس، أنه مع بساطة الموارد والمواد المستخدمة في قطع الخزف كانت تطلب منهم دائما عدم إخفاء العيوب فيها أمام من يأتون لشرائها.