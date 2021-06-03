سادات بيكير: لماذا يتهم "زعيم المافيا" سياسيين بارزين في تركيا بالضلوع في أعمال إجرامية؟

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سادات بيكير: لماذا يتهم "زعيم المافيا" سياسيين بارزين في تركيا بالضلوع في أعمال إجرامية؟

قبل 24 دقيقة

جدل كبير في تركيا تسبب فيه زعيم المافيا الهارب سادات بيكير والذي يتهم وزراء وسياسيين بالفساد والضلوع في أعمال إجرامية وتجارة المخدرات وتهريب السلاح إلى سوريا.

وعلى مدار أكثر من شهر شاهد عشرات الملايين فيديوهات بيكير على يوتيوب والتي يبثها من غرفته التي يقول إنها في دبي.

الحكومة التركية أصدرت مذكرة توقيف للقبض على بيكير لكن هذا لم يثنيه عن بث فيديوهاته بشكل أسبوعي والتي تزيد المشهد تعقيدا ودراما.

تقرير حنان عبد الرازق