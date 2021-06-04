طفلان وعقد من الحرب في سوريا
طفلان وعقد من الحرب في سوريا
مرت عشر سنوات منذ أن تحولت الاحتجاجات الجماهيرية في سوريا إلى صراع عنيف مزق البلاد، تاركا وراءه آثارا من الموت والدمار والنزوح.
تتابع مراسلة بي بي سي كارولين هاولي حياة طفلين وعائلتيهما، ممن أجبروا على الفرار إلى الأردن وأصبحوا يرمزون إلى المعاناة التي سببها الصراع.
بعد عشر سنوات على بدء الصراع: من يحمي أطفال سوريا؟
منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف" ترسم في تقرير لها صورة قاتمة عن أحوال أطفال سوريا وتقول إن حوالي 90% منهم يحتاجون لمساعدة إنسانية.