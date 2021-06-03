بنيامين نتنياهو: مشوار رئيس الوزراء الإسرائيلي الطويل في السلطة

بعد توصل أحزاب المعارضة في إسرائيل إلى اتفاق بشأن تشكيل ائتلاف حكومي، يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آخر أيامه في المنصب، في حال حصل الائتلاف على موافقة الكنيست.

وظل نتنياهو في السلطة منذ 2009، وكان قد شغل المنصب بين عامي 1996 و1999، ليكون بذلك أكثر رئيس وزراء إسرائيلي بقاء في المنصب.