ما حقيقة "وجود شريحة في لقاحات كورونا" تسبب "التصاق المغناطيس"؟

قبل 6 ساعة

حصلت مقاطع فيديو لأشخاص يظهرون مغناطيسا يلتصق بالمكان الذي يقولون إنهم تلقوا لقاح كورونا فيه، على ملايين المشاهدات على منصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك وانستغرام.

يقول البعض إنه لابد من وجود شيء ممغنط في اللقاحات، وذهب آخرون إلى أبعد من ذلك ليقولوا إنه دليل على وجود شريحة، وهي نظرية ليست صحيحة.