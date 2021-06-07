"أحكم علي": حملة إلكترونية في مصر للتوعية بالاضطرابات والأمراض النفسية
"أحكم علي": حملة إلكترونية في مصر للتوعية بالاضطرابات والأمراض النفسية
"أحكم علي" حملة مصرية على مواقع التواصل الاجتماعي تهدف لرفع الوعي بالاضطرابات النفسية المختلفة مثل الاكتئاب والوسواس القهري والقلق والإدمان.
الحملة، التي شاركت فيها وجوه فنية شابة، تظهر صوراً تمثيلية لمن يعانون من الاضطرابات المختلفة وتشجع الناس على فهم وإدراك ما يمر به المرضى النفسيون.
تقرير مريم رزق من القاهرة.
استمع, الوحدة... العدو الصامت؟!؟!, المدة 6,48
أظهرت الإحصاءات أن تسعة ملايين شخص يعانون من الوحدة في بريطانيا، وأن 42% منهم ليس لديهم صديق واحد في مكان العمل مما يؤثر عليهم سلباً.