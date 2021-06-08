بيل كلينتون: الرئيس الأمريكي السابق يتحدث لبي بي سي عن تجربته الثانية في الكتابة
بيل كلينتون: الرئيس الأمريكي السابق يتحدث لبي بي سي عن تجربته الثانية في الكتابة
تعاون الرئيس السابق للولايات المتحدة، بيل كلينتون، للمرة الثانية مع الكاتب جيمس باترسون صاحب الكتب الأكثر مبيعا في الولايات المتحدة.
أثمر تعاونهما الأول عن قصة سياسية مثيرة باعت أكثر من ثلاثة ملايين نسخة.
وكان التعاون الثاني في هيئة رواية بعنوان "ابنة الرئيس" مستوحاة من فترته الرئاسية في البيت الأبيض.
تحدث جيمس باترسون وبيل كلينتون حصريًا إلى بي بي سي عن الكتاب.