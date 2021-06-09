كورونا فيروس: شرح إعفاءات براءة اختراع اللقاح

تتسع فجوة إمدادات اللقاحات العالمية بين البلاد وهناك حاجة إلى المزيد من الأدوية.

قد تسمح إزالة حماية براءات الاختراع التي تتمتع بها شركات الأدوية للمزيد من الشركات بإنتاج اللقاحات.

لكن لا يعتقد الجميع أن هذا وحده سيحل المشكلة. هل تطيل شركات الأدوية تطيل فترة الوباءبسبب الجشع، أم أن هناك عوامل أخرى يجب مراعاتها؟