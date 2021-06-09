كورونا فيروس: شرح إعفاءات براءة اختراع اللقاح
كورونا فيروس: شرح إعفاءات براءة اختراع اللقاح
تتسع فجوة إمدادات اللقاحات العالمية بين البلاد وهناك حاجة إلى المزيد من الأدوية.
قد تسمح إزالة حماية براءات الاختراع التي تتمتع بها شركات الأدوية للمزيد من الشركات بإنتاج اللقاحات.
لكن لا يعتقد الجميع أن هذا وحده سيحل المشكلة. هل تطيل شركات الأدوية تطيل فترة الوباءبسبب الجشع، أم أن هناك عوامل أخرى يجب مراعاتها؟
فيديو, لقاحات كورونا: ما حقيقة "وجود شريحة" تسبب "التصاق المغناطيس"؟, المدة 2,53
حصلت مقاطع فيديو لأشخاص يظهرون مغناطيسا يلتصق بالمكان الذي يقولون إنهم تلقوا لقاح كورونا فيه، على ملايين المشاهدات على منصات التواصل الاجتماعي.