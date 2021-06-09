كورونا فيروس: شرح إعفاءات براءة اختراع اللقاح

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كورونا فيروس: شرح إعفاءات براءة اختراع اللقاح

قبل ساعة واحدة

تتسع فجوة إمدادات اللقاحات العالمية بين البلاد وهناك حاجة إلى المزيد من الأدوية.

قد تسمح إزالة حماية براءات الاختراع التي تتمتع بها شركات الأدوية للمزيد من الشركات بإنتاج اللقاحات.