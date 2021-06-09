محمد بن نايف: من هو ولي عهد السعودية السابق الذي تسبب اختفاؤه في “تعقيد” قضية في أمريكا

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محمد بن نايف: من هو ولي عهد السعودية السابق الذي تسبب اختفاؤه في “تعقيد” قضية في أمريكا

قبل 4 دقيقة

لم يُشاهد محمد بن نايف، ولي عهد السعودية السابق منذ احتجازه في مارس/آذار العام الماضي، بعد أن عزله ابن عمه الأمير محمد بن سلمان من منصبه عام 2017.

وسلطت دعوى قضائية في الولايات المتحدة الأمريكية مرفوعة على ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بشأن مصفاة نفط في البحر الكاريبي رفعها رجل الأعمال السعودي نادر تركي الدوسري، الضوء على قضية "اختفاء" محمد بن نايف، وفقا لتقرير مفصل لوكالة فرانس برس للأنباء.