السيارة البيتل: "تشبه نصف البطيخة وتسير بدلال"
السيارة البيتل: "تشبه نصف البطيخة وتسير بدلال"
''حينما تستعد للخروج بسيارتك من ماركة "بيتل" التي تعرف بالخنفساء، تشعر كأنك تصطحب صديقا للخروج وليس سيارة” .هكذا عبر المهندس هيثم معتز يوسف، مؤسس نادي البيتل المصري عن ارتباطه بسيارته التي يطلق عليها اسم"فارس"،
أنشيء نادي البيتل المصري عام 2013، لضم أصحاب تلك السيارات بهدف تبادل الخبرات وبث الفخر بين راكبيها من خلال جولات أسبوعية في الشوارع.
يأمل هيثم أن يكون للنادي مقر فعلي وأن تنظم مسابقات سيارات بين الأعضاء على مستوى مصر بأكملها.
تقرير آية هاشم