مسيرة الأعلام: لماذا تثير مخاوف من تجدد المواجهات في القدس الشرقية المحتلة؟
مسيرة الأعلام: لماذا تثير مخاوف من تجدد المواجهات في القدس الشرقية المحتلة؟
وصلت مسيرة لجماعات يمينية إسرائيلية إلى منطقة باب العمود بالقدس الشرقية رغم الاعتراضات الفلسطينية.
وكانت الحكومة الإسرائيلية الجديدة أعطت الضوء الأخضر لمسيرة ينظمها نشطاء يهود في مجموعات قومية ويمينية متطرفة الثلاثاء في القدس الشرقية حيث تسود مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى تجدد أعمال العنف. فما هي هذه المسيرة المثيرة للجدل؟
فيديو, الشيخ جراح: ما أصل المشكلة؟ وهل يمكن إيقاف ترحيل الفلسطينيين في القدس؟, المدة 4,21
أجلت المحكمة العليا الإسرائيلية جلسة استماع بشأن إخلاء عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، والتي كان من المقرر أن تعقد الإثنين. وستحدد موعدا جديدا خلال 30 يوما.