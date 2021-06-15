مسيرة الأعلام: لماذا تثير مخاوف من تجدد المواجهات في القدس الشرقية المحتلة؟

وصلت مسيرة لجماعات يمينية إسرائيلية إلى منطقة باب العمود بالقدس الشرقية رغم الاعتراضات الفلسطينية.

وكانت الحكومة الإسرائيلية الجديدة أعطت الضوء الأخضر لمسيرة ينظمها نشطاء يهود في مجموعات قومية ويمينية متطرفة الثلاثاء في القدس الشرقية حيث تسود مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى تجدد أعمال العنف. فما هي هذه المسيرة المثيرة للجدل؟