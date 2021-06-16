الانتخابات الرئاسية الإيرانية: تحدّي نسبة المشاركة

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الانتخابات الرئاسية الإيرانية: تحدّي نسبة المشاركة

قبل 50 دقيقة

تتحضّر إيران للاستحقاق الرئاسي يوم الجمعة المقبل ويتنافس في الانتخابات حتى الآن ستة مرشحين غالبيّتهم من المحافظين والمتشددين، فيما انسحب اليوم من السباق المرشّح المعتدل محسن مهرعليزادة.

وتتجّه الأنظار نحو نسبة الاقتراع التي يتوقّع أن تكون منخفضة بحسب استطلاعات الرأي.

يحاول معارضون خارج البلاد الترويج لحملة مقاطعة في حين يعبّر إيرانيون في الداخل عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من الوضع المعيشي والاقتصادي.