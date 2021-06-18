من اليمن إلى غلاسكو: حكاية طالب لجوء في بريطانيا
من اليمن إلى غلاسكو: حكاية طالب لجوء في بريطانيا
علي طالب لجوء فر من اليمن الذي مزقته الحرب إلى اسكتلندا خوفا على حياته. يعيش في غلاسكو وقد أمضى أكثر من 10 أشهر في غرفة بفندق في وسط المدينة.
وهو واحدً من مئات من طالبي اللجوء الذين نقلوا لأماكن إقامة مؤقتة عندما تعرضت اسكتلندا للإغلاق جراء تفشي كوفيد-١٩.
كان من المفترض أن يستمر لمدة ثلاثة أشهر فقط، لكن برنامج Disclosure في بي بي سي اسكتلندا كشف أنه بعد أكثر من عام لا يزال أكثر من 200 طالب لجوء في الفنادق.
كان علي يصور مذكراته بالفيديو لإظهار نظام اللجوء في المملكة المتحدة.
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