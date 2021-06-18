الانتخابات الرئاسية الإيرانية: ما حدود صلاحيات رئيس الجمهورية؟
الانتخابات الرئاسية الإيرانية: ما حدود صلاحيات رئيس الجمهورية؟
يصوت الناخبون الإيرانيون لاختيار رئيس جديد من بين أربعة مرشحين لخلافة حسن روحاني.
لكن ما هي صلاحيات رئيس الجمهورية ولماذا يعد الرجل الثاني في البلاد؟
تقرير هبة بيطار
فيديو, "لن أصوت. أنا عاطل عن العمل ويائس وهم يزدادون ثراء", المدة 2,02
تتحضّر إيران للاستحقاق الرئاسي يوم الجمعة المقبل ويتنافس في الانتخابات حتى الآن ستة مرشحين غالبيّتهم من المحافظين والمتشددين، فيما انسحب اليوم من السباق المرشّح المعتدل محسن مهرعليزادة.