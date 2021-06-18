الانتخابات الرئاسية الإيرانية: ما حدود صلاحيات رئيس الجمهورية؟

يصوت الناخبون الإيرانيون لاختيار رئيس جديد من بين أربعة مرشحين لخلافة حسن روحاني.

لكن ما هي صلاحيات رئيس الجمهورية ولماذا يعد الرجل الثاني في البلاد؟

تقرير هبة بيطار