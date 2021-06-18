بوغبا أبعد زجاجة الجعة ورونالدو أزاح المياه الغازية، واليويفا يحذر
بوغبا أبعد زجاجة الجعة ورونالدو أزاح المياه الغازية، واليويفا يحذر
بعد قيام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بإبعاد زجاجتي مياه غازية وإزاحة النجم الفرنسي بول بوغبا بإزاحة زجاجة جعة في المؤتمر الصحي، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) يحذر اللاعبين من الاقتراب من زجاجات مشروبات الشركات الراعية.
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