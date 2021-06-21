البحرية الأمريكية تجري "اختبار الصدمات" ضد حاملة طائراتها، يو إس إس جيرالد آر فورد
البحرية الأمريكية تجري "اختبار الصدمات" ضد حاملة طائراتها، يو إس إس جيرالد آر فورد
استخدمت البحرية الأمريكية 40 ألف رطل (18،143 كجم) من المتفجرات كجزء من اختبار لتقييم قدرة حاملة الطائرات " يو إس إس جيرالد آر فورد" على تحمل ظروف المعركة .
سجلت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية الانفجار على أنه زلزال بقوة 3.9 درجة .
بعد التجارب، ستعود السفينة الحربية إلى حوض جاف للخضوع للتحديث والصيانة والإصلاحات .
فيديو, حاملة طائرات افتراضية في بريطانيا, المدة 1,08
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