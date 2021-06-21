آلاء الصديق: وفاة المعارضة والحقوقية الإماراتية في حادث سير في لندن

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وقال أصدقاء الناشطة إنها توفيت في حادث سير في لندن يوم عيد ميلادها.

عرفت آلاء بدفاعها عن المعتقلين في الإمارات ومن بينهم والدها محمد عبد الرزاق الصديق، الذي اعتقل في عام 2013 ومعه عشرات آخرون اتهمتهم الحكومة بمحاولة انقلاب. ووصفت منظمات حقوقية المحاكمة بأنها "غير عادلة".