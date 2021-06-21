آلاء الصديق: وفاة المعارضة والحقوقية الإماراتية في حادث سير في لندن
آلاء الصديق: وفاة المعارضة والحقوقية الإماراتية في حادث سير في لندن
أعلنت منظمة القسط الحقوقية وفاة مديرتها التنفيذية آلاء الصديق بشكل مفاجئ دون ذكر المزيد من التفاصيل بشأن ملابسات وفاتها.
وقال أصدقاء الناشطة إنها توفيت في حادث سير في لندن يوم عيد ميلادها.
وأفادت المنظمة بأن الشرطة ستنشر نتائج التحقيق في الحادث فور الانتهاء منه.
عرفت آلاء بدفاعها عن المعتقلين في الإمارات ومن بينهم والدها محمد عبد الرزاق الصديق، الذي اعتقل في عام 2013 ومعه عشرات آخرون اتهمتهم الحكومة بمحاولة انقلاب. ووصفت منظمات حقوقية المحاكمة بأنها "غير عادلة".
فيديو, آلاء الصديق: وفاة المعارضة والحقوقية الإماراتية في حادث سير في لندن, المدة 3,49
أعلنت منظمة القسط الحقوقية وفاة مديرتها التنفيذية آلاء الصديق بشكل مفاجئ، وأصدقاء الناشطة يقولون إنها توفيت في حادث سير في لندن يوم عيد ميلادها.