إيفرغيفين: "السفينة الكبيرة والحفار الصغير" درس في العمل الدؤوب للأطفال
إيفرغيفين: "السفينة الكبيرة والحفار الصغير" درس في العمل الدؤوب للأطفال
حينما جنحت السفينة ايفر غيفن في قناة السويس وتعطلت الملاحة الدولية ، تعطلت أعمال ريان بيترسين الرئيس التنفيذي لشركة فليكسبورت المتخصصة في الخدمات اللوجستية لشركات الشحن.
تابع بيترسين عن كثب أخبار السفينة، وحينما ظهر حفار صغير محاولا تخليص السفينة ألهمه ذلك لكتابة قصة أطفال بعنوان "السفينة الكبيرة والحفار الصغير".
القصة تعود أرباحها لجهود الإغاثة في الهند بسبب جائحة كورونا. يقول بيترسين إن القصة تذكره بنفسه وكيف بدأ شركته وظن الجميع أنه لن يقدر علي القيام بذلك تماما كالحفار الصغير.
تقرير آية هاشم