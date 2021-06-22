الشيخ جراح: كيف تبدو حياة عائلة فلسطينية تعيش في الحي؟

تواجه عائلة أبو دياب الفلسطينية الإخلاء من منزلها الواقع في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية.

فكيف تبدو حياتهم وتنقلاتهم اليومية من وإلى الحي.