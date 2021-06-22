أجلت المحكمة العليا الإسرائيلية جلسة استماع بشأن إخلاء عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، والتي كان من المقرر أن تعقد الإثنين. وستحدد موعدا جديدا خلال 30 يوما.

11 مايو/ أيار 2021