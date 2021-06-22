الشيخ جراح: كيف تبدو حياة عائلة فلسطينية تعيش في الحي؟
الشيخ جراح: كيف تبدو حياة عائلة فلسطينية تعيش في الحي؟
تواجه عائلة أبو دياب الفلسطينية الإخلاء من منزلها الواقع في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية.
فكيف تبدو حياتهم وتنقلاتهم اليومية من وإلى الحي.
فيديو, الشيخ جراح: ما أصل المشكلة؟ وهل يمكن إيقاف ترحيل الفلسطينيين في القدس؟, المدة 4,21
أجلت المحكمة العليا الإسرائيلية جلسة استماع بشأن إخلاء عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، والتي كان من المقرر أن تعقد الإثنين. وستحدد موعدا جديدا خلال 30 يوما.