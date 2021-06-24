محققو "الأجسام الطائرة الغريبة" يرحبون بتقرير أمريكي تاريخي
محققو "الأجسام الطائرة الغريبة" يرحبون بتقرير أمريكي تاريخي
يؤكد تقرير للبنتاغون – يوضح بالتفصيل ما تعرفه حكومة الولايات المتحدة عما تسميه "الظواهر الجوية غير المحددة" (أو الأجسام الغريبة، بالنسبة لبقيتنا) – ما اعتقده كثيرون منذ أمد وسبق السخرية منهم باعتبار ما يقولونه ضمن "نظريات المؤامرة".
يقول باحثو ومحققو "الأجسام الطائرة المجهولة" إن شكوكهم تأكدت بعد الكشف عن وجود فريق عمل دأب على جمع الأدلة لصالح وزارة الدفاع لأكثر من عقد من الزمان.