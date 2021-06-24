سفن وطائرات روسية تلاحق سفينة حربية بريطانية قرب شبه جزيرة القرم
سفن وطائرات روسية تلاحق سفينة حربية بريطانية قرب شبه جزيرة القرم
رصد مراسل الدفاع في بي بي سي جوناثان بيل ملاحقة سفن وطائرات روسية لسفينة حرب بريطانية كانت تبحر في البحر الأسود قرب شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا منذ 2014.
وكانت السفينة "اتش ام ار سي ديفندر" متجهة نحو جورجيا من ميناء أوديسا جنوب أوكرانيا، حين كانت سفينة حراسة الساحل الروسية بصدد إجبارها على تغيير مسارها.
وتقول روسيا إن المياه قرب شبه جزيرة القرم جزء من مياهها الإقليمية، لكن بريطانيا تقول إن السفينة كانت تبحر في طريق بحري "معترف به دوليا".