التعليم عن بعد: طلاب في كشمير يتسلقون جبلًا للتغلب على الفجوة الرقمية

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التعليم عن بعد: طلاب في كشمير يتسلقون جبلًا للتغلب على الفجوة الرقمية

قبل 22 دقيقة

أعاق كوفيد-١٩ الذهاب إلى المدارس في جميع أنحاء العالم. لكن في منطقة كشمير المتنازع عليها الخاضعة للإدارة الهندية، واجه الطلاب إغلاق المدارس، ليس مرة واحدة فقط ، بل مرتين. منذ 2019 ، عندما ألغت الهند الوضع الخاص للمنطقة وأرسلت عشرات الآلاف من القوات، أغلق حظر تجول جميع المدارس في المنطقة.