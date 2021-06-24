التعليم عن بعد: طلاب في كشمير يتسلقون جبلًا للتغلب على الفجوة الرقمية
التعليم عن بعد: طلاب في كشمير يتسلقون جبلًا للتغلب على الفجوة الرقمية
أعاق كوفيد-١٩ الذهاب إلى المدارس في جميع أنحاء العالم. لكن في منطقة كشمير المتنازع عليها الخاضعة للإدارة الهندية، واجه الطلاب إغلاق المدارس، ليس مرة واحدة فقط ، بل مرتين. منذ 2019 ، عندما ألغت الهند الوضع الخاص للمنطقة وأرسلت عشرات الآلاف من القوات، أغلق حظر تجول جميع المدارس في المنطقة.
ثم مع بدء إعادة فتح المدارس، في عام 2020، ضرب الوباء، مجبرا ملايين الطلاب على الدراسة عبر الإنترنت. لكن تحقيقا أجرته بي بي سي كشف أن الطلاب من أكثر من 150 قرية لم يتمكنوا من الوصول إلى الدروس عبر الإنترنت خلال ٣ أعوام على الأقل.
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