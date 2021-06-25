نزار بنات: ضغوط داخلية ودولية على السلطة الفلسطينية بعد وفاة الناشط البارز

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قالت جماعة حقوقية فلسطينية إن تشريح جثمان ناشط بارز توفي وهو محتجز لدى قوات الأمن الخميس أظهر إصابته بكدمات وسحجات وضربات على الرأس، مضيفة أن هذه الإصابات تشير إلى أن “الوفاة غير طبيعية”.