نزار بنات: ضغوط داخلية ودولية على السلطة الفلسطينية بعد وفاة الناشط البارز
نزار بنات: ضغوط داخلية ودولية على السلطة الفلسطينية بعد وفاة الناشط البارز
قالت جماعة حقوقية فلسطينية إن تشريح جثمان ناشط بارز توفي وهو محتجز لدى قوات الأمن الخميس أظهر إصابته بكدمات وسحجات وضربات على الرأس، مضيفة أن هذه الإصابات تشير إلى أن “الوفاة غير طبيعية”.
وشارك آلاف الفلسطينيين في تشييع الجثمان.
وأشعلت وفاة بنات مظاهرات شارك فيها مئات الفلسطينيين الغاضبين الذين توجهوا إلى المجمع الرئاسي في رام الله للمطالبة باستقالة الرئيس، والأمم المتحدة ووزارة الخارجية الأمريكية والاتحاد الأوروبي تدعو لإجراء تحقيق شفاف.