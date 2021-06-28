كوفيد: الرجل الذي أظهر الاختبار إصابته بفيروس كوفيد 43 مرة
كوفيد: الرجل الذي أظهر الاختبار إصابته بفيروس كوفيد 43 مرة
دياف ، 72 عامًا ، مدرب قيادة سيارات وموسيقي قضى الأشهر العشرة الماضية مصابًا بعدوى نشطة لفيروس كورونا، وزار المستشفى سبع مرات. كان جهاز المناعة لديه عرضة للإصابة بالفيروس بعد تشخيصه بسرطان الدم وخضوعه للعلاج الكيميائي.
عولج دايف في النهاية بمزيج جديد من الأدوية المضادة للفيروسات قدمته شركة ريجينرون الأمريكية "لأسباب إنسانية".
الآن يدرس العلماء في جامعة بريستول حالة دايف لمحاولة فهم كيفية عمل كوفيد وتطوره داخل الجسم.
تقرير جون كاي مراسل بي بي سي