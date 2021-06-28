كوفيد: الرجل الذي أظهر الاختبار إصابته بفيروس كوفيد 43 مرة

قبل 38 دقيقة

دياف ، 72 عامًا ، مدرب قيادة سيارات وموسيقي قضى الأشهر العشرة الماضية مصابًا بعدوى نشطة لفيروس كورونا، وزار المستشفى سبع مرات. كان جهاز المناعة لديه عرضة للإصابة بالفيروس بعد تشخيصه بسرطان الدم وخضوعه للعلاج الكيميائي.